Gaziantep şehidini uğurladı

Nevşehir'de eğitim atışı sırasında bir askeri personelin tabancasının kazara ateş alması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun (48) için, memleketi Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Hacı Firdevs Konukoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin eşi Hatice, babası Hüseyin, annesi Hüsniye Uzun, kardeşleri ile silah arkadaşları katıldı.

Evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenilen Hüseyin Uzun'un Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Uzun'un cenazesi Gaziantep Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazının ardından dualarla ilçe mezarlığında toprağa verildi.