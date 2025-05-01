Hastanelerimiz depreme dayanıklı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, SABAH'a İstanbul'daki sağlık hizmetlerini anlattı. Doç. Dr. Güner, korkutan İstanbul depreminin ardından "Sağlık tesislerimizin yüzde 80'i depreme dayanıklı hale getirilmiştir. Beklenen deprem 7 ama biz 8'e, 9'a karşı hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Deprem anında bile kesintisiz sağlık hizmeti verebilecek noktadayız" dedi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, Bakırköy'de düzenlediği toplantıda sağlık habercileriyle bir araya geldi. Korkulan İstanbul depremine kentteki hastanelerin ne kadar depreme hazırlıklı olduğundan randevu sistemine kadar pek çok konuda bilgiler verdi.

41 MİLYON MUAYENE

Doç. Dr. Güner, İstanbul'da 53 kamu, 144 özel, 6 kamu üniversitesi, 12 vakıf üniversitesi hastanesi olmak üzere toplam 215 hastanede sağlık hizmeti sunulduğunu belirterek, "15 milyon 701 bin 602 kişilik nüfusu bulunan İstanbul'da hizmet veriyoruz. Bu yılın ilk 3 ayında bu büyük şehirde toplam 40 milyon 913 bin 514 muayene hizmeti sunduk. İlimizde günlük 659 bin 895 muayene yapılıyor. Sağlık hizmetlerinin yüzde 78'i kamu sağlık tesislerinde gerçekleştirildi. En çok muayene yapılan branşlar iç hastalıkları, çocuk hastalıkları, kadın doğum, göz ve ortopedi branşları oldu" dedi.

GÜNDE 9 BİN AMELİYAT

Doç. Dr. Güner, İstanbul'da yılın ilk 3 ayında sağlık tesislerinde 596 bin 671 ameliyat gerçekleştirildiğini belirterek, "Günlük ise 9 bin 624 ameliyat gerçekleşmiştir. Ameliyatların yüzde 60'ı kamu sağlık tesislerinde yapılmıştır" ifadelerini kullandı. İstanbul'da hizmet veren sağlık tesislerinde bu yılın ilk 3 ayında toplam radyoloji görüntüleme sayısının 10 milyon 241 bin 335 olduğunu, günlük 165 bin 182 radyoloji görüntüleme gerçekleştirildiğini anlatan Güner, "Bu dünyada görülmeyen bir şey. Sağlık hizmetine rahat ulaşımın olduğu, ücretsiz verildiği düşünüldüğünde çok büyük hizmet veriyoruz" dedi.



7 DAKİKADA AİLE HEKİMİNE ULAŞMAK MÜMKÜN

DOÇ. Dr. Güner, 1089 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 4 bin 918 Aile Hekimliği biriminde kesintisiz birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğunu da söyleyerek, "İstanbul'da yaklaşık 4 bin 627 aile hekimimiz bulunmaktadır. Aile hekimini tanımayan tek bir kişi bile bırakmak istemiyoruz. İstanbul'da ortalama 7 dakikada yürüyerek aile hekimine ulaşmak mümkün. 2025 yılının ilk 3 ayında 46 bin 110 servis kanseri tarama, 44 bin 561 kolorektal kanser tarama, 20 bin 532 meme kanseri taraması yapılmıştır. 54 parametrede kan tahlili yapılabilmektedir. Geçen senenin aynı dönemine göre kanser taramalarında toplamda yüzde 57'lik artış olduğu görülmektedir" dedi.



DEPREM ANINDA BİLE KESİNTİSİZ HİZMET

İstanbul'daki hastanelerin yüzde 80'inin depreme dayanıklı hale getirildiğini söyleyen Doç. Dr. Güner, şöyle dedi: "İstanbul olası büyük depremde en yüksek riskle karşı karşıya bulunan şehirlerden birisi. Bu farkındalıkla İstanbul'da 2016-2025 yılları arasında hayata geçirilen projelerle 25 sağlık tesisinde toplam 14 bin 224 yatak kapasitesi oluşturulmuştur. Yeni sağlık tesisleri yalnızca kapasite artışıyla değil, ileri teknolojik donanımları ve afet dayanıklılıklarıyla da öne çıkıyor. 100 yatak üzeri tüm yeni hastanelerimizde sismik izolatör kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Şu anda 8 hastanemizde aktif olarak kullanılan sismik izolatörler sayesinde ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis gibi kritik alanlar, deprem anında dahi kesintisiz hizmet verebilecek durumdadır. Bu yatırımların sonucu olarak İstanbul'daki sağlık tesislerimizin yüzde 80'i depreme dayanıklı hale getirilmiştir. Numune, Dr. Siyami Ersek, Süreyyapaşa Hastaneleri'nin renovasyonları planlanmıştır. Süreyyapaşa Hastanesi'ni güvenli bulmadık, komple kapattık. Şimdi başka bir mekânda hizmet veriyor. "



RANDEVUYA SANAL TAKİP

İstanbul'da hastane randevusuna ulaşımda sıkıntı olup olmadığını kendi birimlerinde, sanal takiplerle sürekli kontrol ettiklerini belirten Doç. Dr. Güner "Her bir hekime özel bir tercihiz yoksa, İstanbul'un genelinde 16'ncı günde randevuya ulaşabiliyorsunuz. Takipli olduğu hastane ve hekim randevusu talebinde sıkıntı yaşıyoruz. Bunu en kısa zamanda aşacağız" dedi.