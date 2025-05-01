İşçilere bayramı zehir ettiler

İzmir'deki CHP'li belediyelerde çalışan işçi ve memurlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sancılı girdi. Konak Belediyesi'nde çalışan memurlar 1 Ocak itibarıyla geçerli olan sosyal denge tazminatlarında geriye dönük alacaklarını alamadıkları için dün tam gün iş bırakırken, Buca Belediyesi işçileri ise maaşlarını 3 aydır düzenli alamadıkları gerekçesiyle oturma eylemi yaptı.

'NEREDE YEDİN PARALARI'

İş bırakma eylemi yaparak Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binası önünde toplanan memurlar, "Nerede yedin paraları söyle, boğazında kalsın!" şarkısıyla belediye yönetimini protesto etti. Tüm- Yerel-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, "Yanlış mali politikaların faturası emekçiye kesiliyor" dedi. Buca Belediyesi'ne bağlı Buca Mar şirketinde görev yapan işçiler de yaşadıkları hak gaspına ve insan onurunu hiçe sayan uygulamalara tepki göstererek, "Hem biz hem ailelerimiz mağdur ediliyor" dedi.