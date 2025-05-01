İstanbul’da bazı yollar 1 Mayıs nedeniyle trafiğe kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirildi. Kutlamalara kapalı olan meydana çok sayıda polis bariyeri sevk edilmişti. Gece saatlerinde kısmen yollar da kapatıldı.







Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi tamamen bariyerlerle kapatılırken, gece Taksim Meydanı'na çıkan yollar da kısmen kapatılmaya başlandı.





Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.





Emek ve Dayanışma Günü kapsamında görevli polisler de görev bölgelerine gelmeye ve konuşlanmaya başladı.