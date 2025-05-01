‘İstanbul’da riskli 4 okulu boşalttık’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, güvenlik açısından riskli bulunan 4 okulun boşaltıldığını kaydetti. TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, İstanbul depremi sonrası okullardaki son durumun sorulması üzerine de şunları söyledi: "23 Nisan yani depremin olduğu gün biz biliyorsunuz 23 Nisan etkinlikleri yapıyorduk. Deprem saatinde de biz Külliye'deydik. Programımız biter bitmez 4 bakan yardımcımızın 4'ü, birim amiri yani genel müdür düzeyindeki arkadaşlarımızın tamamını İstanbul'a dağıttık. İstanbul'da okullarımız ve ilçelerimiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının denetiminde okullarımızı yeniden gözden geçirdiler. O gün bize sadece sıra çatlağı sebebiyle yani depremden etkilendiği bildirilen bir okulumuzun haberi gelmişti. Detaylı araştırma yaptığımızda 3'ü tarihi okul olmak üzere yani onarım açısından sıkıntı yaşadığımız tarihi okul olmak üzere 1'i de FETÖ'den devralınan okul olmak üzere toplam 4 okulumuz deprem açısından, güvenlik açısından riskli bulundu ve okulları boşalttık. Herhangi bir sorunumuz yok."