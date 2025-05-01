Kıbrıs için Temmuz’da ikinci toplantı! İşbirliği alanlarında kaydedilen gelişmeler ele alınacak

2025 Temmuz ayının sonunda benzer bir formatta, ikinci bir gayriresmi toplantının düzenlenmesi kararlaştırıldığını kaydeden kaynaklar, taraflar yeniden bir araya geldiğinde iş birliği alanlarında kaydedilen gelişmelerin ele alınması planlandığını ve BM Genel Sekreteri'nin bu bağlamda bir Şahsi Temsilci ataması öngörüldüğünü açıkladı.

Diplomatik kaynaklar, Kıbrıs konusundaki son gelişmelere ilişkin şu bilgileri verdi:

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Cenevre'de 27-29 Nisan 2021'de düzenlenen gayriresmi 5+BM toplantısında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki Kıbrıs Türk tarafı, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon modelinden desteğini çektiğini açıkladı ve Kıbrıs meselesinin çözümüne dair iki devletli çözüm vizyonunu ortaya koydu.Türkiye tarafından da tam destek verilen söz konusu vizyon çerçevesinde, yarım asırdır denenen federasyon temelli müzakere süreçlerinin bugüne kadar Ada'ya çözüm getiremediğine ve Ada'da halihazırda iki ayrı devlet ve iki ayrı toplum bulunduğu gerçeğine işaret ediliyor. Kıbrıs meselesine Ada'nın gerçeklerine uygun, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulabilmenin yolunu açacak resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için öncelikle Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının (egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü) uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

FEDERAL MODEL TELAFFUZ EDİLMEDİ

2024 Ocak ayında Kolombiya eski Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar'ın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusundaki Şahsi Temsilcisi olarak atanmasına, Holguin'in görev tanımının Ada'daki iki taraf arasında yeni resmi çözüm müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin ortak zemin bulunup bulunmadığının araştırılmasıyla kısıtlı tutulması ve görev süresinin 6 ayı aşmaması şartıyla Kıbrıs Türk tarafıyla bilistişare onay verildi. Bu süre zarfında Ada'da temaslarda bulunan Holguin, görev süresi sonunda (Temmuz 2024) BM Genel Sekreteri'ne bir rapor sundu, ancak raporun içeriği kamuoyuyla veya taraflarla paylaşılmadı. 15 Ekim 2024 tarihinde New York'ta BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis'in katılımıyla düzenlenen gayriresmi akşam yemeğinin ardından BM sözcülüğü tarafından yayımlanan açıklamada, eski Şahsi Temsilci'nin çalışmalarına da atıfla, taraflar arasında resmi müzakerelerin başlatılması için halihazırda bir ortak zemin bulunmadığı resmi olarak kayda geçirildi.15 Ekim 2024 tarihinde New York'ta gerçekleştirilen gayriresmi üçlü akşam yemeğinde kararlaştırıldığı üzere, BM Genel Sekreteri'nin evsahipliğinde Ada'daki iki tarafın liderlerinin, Anavatanların Dışişleri Bakanlarının ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı'nın (Bakan Yardımcısına tekabül ediyor) katıldığı genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda, ilk defa federal model gündeme alınmadı; telaffuz dahi edilmedi. Bu itibarla, Cenevre'deki toplantı 60 yıllık Kıbrıs meselesinde yeni bir noktaya gelindiğini de bir anlamda ortaya koydu.

SONRAKİ TOPLANTI TEMMUZ SONUNDA

Toplantıda, Kıbrıs Türklerinin tezleri doğrultusunda ve Ada'daki taraflar arasında Kıbrıs meselesinin nihai çözümün bağlamında ortak zeminin bulunmadığı mevcut ortamda, BM Genel Sekreteri'nin de isteği üzerine, Ada'daki iki halka da yarar sağlayabilecek iş birliği alanlarının keşfine odaklanıldı.Taraflar arasında Ada'da iki halkın günlük yaşam kalitesini artıracak bir dizi iş birliği alanı üzerinde duruldu. Bu çerçevede liderler, yeni geçiş noktalarının açılması, Ada'nın mayınlardan arındırılması, çevre ve iklim değişikliği, Ara Bölge'de güneş enerjisinden elektrik üretimi, mezarlıkların restorasyonu ve gençlik konusunda bir teknik komitenin kurulması konularında ilerleme sağlanması üzerinde mutabık kaldı. Bu alanlara ilaveten önümüzdeki döneme ilişkin bir takvim üzerinde de anlaşmaya varıldı, bu çerçevede 2025 Temmuz ayının sonunda benzer bir formatta, ikinci bir gayriresmi toplantının düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu toplantı kapsamında taraflar yeniden bir araya geldiğinde anılan iş birliği alanlarında kaydedilen gelişmelerin ele alınması planlanıyor. BM Genel Sekreteri'nin bu bağlamda bir Şahsi Temsilci ataması öngörülüyor.

AB GENEL SEKRETERİ DESTEKLEMELİ

Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde yürüttüğü tavizsiz politikaların neticesinde bu noktaya gelinmesi önem taşıyor. Zira, Kıbrıs sorununun bugüne kadar çözümsüz kalması Rum tarafının, siyasi ve ekonomik kaynakları Kıbrıs Türkleriyle paylaşma düşüncesini sindirememesinden kaynaklanıyor.Türkiye, Ada'da iki halk ve iki devlet olduğunu söyleyegeldi. BM Genel Sekreteri'nin de sahadaki gerçekliklere göre tavsiyelerde bulunması tarafımızca memnuniyetle karşılanıyor. Türkiye'nin, AB dahil üçüncü taraflardan beklentisi Birlik dayanışması kisvesi altında Rumları desteklemeyi bir yana koyup, BM Genel Sekreteri'ni desteklemeleridir.