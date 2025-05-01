Konya merkezli 3 ilde THKP-C’ye operasyon: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri örgüte finansman sağlama, örgüte üyelik, örgüte üye kazandırma, suç içerikli pankart asma, suç içerikli yazılama yapma, yasaklı yayın bulundurma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, izinsiz gösteri ve yürüyüş yaptıkları belirlenen THKP-C/Devrimci Hareket grubu üyelerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

ÖRGÜTSEL YAYINLAR VE SUİKAST SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından Konya merkezli Ankara ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında kadınlarında bulunduğu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Örgüt üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel yayınlar ile aralarında suikast tabancasının da bulunduğu silahlar ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.