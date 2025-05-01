Lütfü Savaş’tan Özgür Özel’e bomba gönderme: Mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sosyal medya üzerinden yayımladığı uzun bir metinle yanıt verdi. Savaş, mesleğine atıf yaparak, "Ben mikrop doktoruyum. Mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim" ifadesiyle Özel'e doğrudan göndermede bulundu.

"EMPERYALİST GÜÇLERDEN YARDIM DİLENEREK İKTİDAR OLUNMAZ"

Açıklamasında CHP'nin son dönemde izlediği politikaları da hedef alan Savaş, "Emperyalist güçlerden yardım dilenerek iktidar olunmaz. CHP ancak halkla beraber yürürse iktidar olabilir" dedi. CHP'nin DEM Parti ile Kent Uzlaşısı çerçevesinde yürüttüğü işbirliğine baştan beri karşı olduğunu belirten Savaş, bu süreci önce parti içinde, ardından kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı. Bu nedenle hakkında ihraç kararı verildiğini ve konunun yargıya taşındığını aktardı.

ŞAİBELİ KURULTAY İDDİALARI

Kurultay süreci ve partiye yöneltilen şaibe iddialarına da değinen Savaş, Başkan Erdoğan'ın da kamuoyu önünde bu konuyu sık sık gündeme getirdiğine dikkat çekerek, "Kurucu liderimiz Atatürk'ün emaneti olan bu partinin şaibe ile anılmasına izin vermemek için mücadele ediyoruz. Kurultay sürecinde yaşanan hukuki süreçler devam ediyor. Amacımız, bu şaibeleri hukuk yoluyla temizlemek. Buna sessiz kalmak değil, karşı çıkmak partimize sadakattir" dedi.

"ÖZEL'İN ACİZLİK İTİRAFI"

CHP lideri Özgür Özel'in "ihanet" suçlamasının aslında bir "acizlik itirafı" olduğunu kaydeden Savaş, "Genel Başkanlık makamı iftira ve kişisel hesaplaşma yeri değildir" ifadelerini kullandı.