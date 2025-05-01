Mecidiyeköy’de üzerinden makas çıktı; kendisini ’Burun kıllarımı alıyorum’ sözleriyle savundu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi Bu sırada Mecidiyeköy'de polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bir eylemcinin cebinden makas çıktı. Gösterici polisin " Bu makası niye kullanıyorsun" sorusuna "Burun kıllarımı alıyorum " yanıtını verdi. Gözaltına alınan kişinin çantasında da arama yapıldı; cebinden çıkan makasa ise el konuldu.