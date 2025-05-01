Mecidiyeköy’de üzerinden makas çıktı; kendisini ’Burun kıllarımı alıyorum’ sözleriyle savundu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi Bu sırada Mecidiyeköy'de polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bir eylemcinin cebinden makas çıktı. Gösterici polisin " Bu makası niye kullanıyorsun" sorusuna "Burun kıllarımı alıyorum " yanıtını verdi. Gözaltına alınan kişinin çantasında da arama yapıldı; cebinden çıkan makasa ise el konuldu.
SARAÇHANE'DE TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
İstanbul Valiliği'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan Saraçhane ve çevresindeki yollar, yapılan değerlendirmenin ardından yeniden araç geçişine açıldı.
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren Saraçhane'ye çıkan çok sayıda cadde ve sokak tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştı. Etkinliklerin sona ermesiyle birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güzergahlarda yaptığı son kontrollerin ardından barikatları kaldırarak yolu araç trafiğine açtı.