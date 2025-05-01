Mersin’de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucuyla mücadelede önemli bir adım atıldı. Özellikle gençleri hedef alan ve "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak Mersin'in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

460 PERSONEL, KOMANDOLAR VE NARKO KÖPEKLERİ SAHADAYDI

Toplam 460 personelin görev aldığı baskınlara, 4 Jandarma Komando Timi, 4 narkotik dedektör köpeği ve 6 Jandarma Motorlu Asayiş Timi de katıldı. Şüpheliler aylar süren takip sonucu, delilleriyle birlikte tespit edildi.

YERLİKAYA: "GİRDİĞİNİZ SOKAK, ÇIKMAZ SOKAKTIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz. Milletimizi zehirlemeye kalkanlara hayatı zehrederiz."