Milyarlarca lira kamu zararına sebep oldular

İBB'ye yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün de aralarında bulunduğu 18 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin savcılığın tutuklamaya sevk gerekçesi ortaya çıktı. Akyüz'ün, bir AVM'nin sahiplerini otoparkın ruhsat işlemleri için 5 milyon dolar vermeye zorladığı belirtildi.

Engin Ulusoy, Nazan Başelli ve Hakan Aplak'ın zabıtada görev aldıkları dönemde söz konusu usulsüz ihalelerin yapıldığı, diğer şüphelilere ait firmaların usulsüz işgal ettiği reklam mecralarına göz yumarak milyarlarca lira kamu zararına uğrattığı aktarıldı. Bu arada Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın belediyenin imkânlarını kullanarak iş takipçiliği yaptığına ilişkin mesajlara ulaşıldı.