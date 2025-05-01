Haberler Gündem Haberleri MKE, Kıbrıs TEKNOFEST’te Yerli ve Milli Gücünü sergiliyor
Giriş Tarihi: 1.5.2025 14:25

MKE, Kıbrıs TEKNOFEST’te Yerli ve Milli Gücünü sergiliyor

Milli savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Kıbrıs’ta ilk kez düzenlenen TEKNOFEST’te yerli ve milli üretim kabiliyetlerini sergiliyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda gösterdiği üstün üretim performansıyla harekâtın başarıya ulaşmasında kilit rol üstlenen MKE, bugün de Türkiye’nin savunma gücünü Kıbrıs Türk halkıyla buluşturuyor.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MKE, Kıbrıs TEKNOFEST’te Yerli ve Milli Gücünü sergiliyor

Lefkoşa'da düzenlenen festivalde MKE standı, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Fuaye alanında kurulan stantta, tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen piyade tüfekleri, ağır silah sistemleri ve çeşitli mühimmat türleri sergileniyor. Savunma sanayisine meraklı katılımcılar, uzman ekipler eşliğinde sergilenen ürünler hakkında detaylı bilgi alırken, stantta gerçekleştirilen mühimmat demoları da dikkatleri üzerine çekiyor.

Ayrıca stantta kurulan kariyer masası sayesinde, üniversite öğrencileri ve mezunlar MKE'nin insan kaynakları politikaları, istihdam olanakları ve staj imkanları hakkında bilgi alabiliyor. MKE uzmanları, gençlerle birebir ilgilenerek onları savunma sanayisinde kariyer yapmaya teşvik ediyor.

Kıbrıs Türk halkı tarafından yoğun ilgi gören MKE standı, hem geçmişteki tarihi misyonunu hatırlatıyor hem de bugünkü güçlü ve bağımsız Türkiye'nin savunma sanayisindeki geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
MKE, Kıbrıs TEKNOFEST’te Yerli ve Milli Gücünü sergiliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz