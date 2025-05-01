MKE, Kıbrıs TEKNOFEST’te Yerli ve Milli Gücünü sergiliyor

Lefkoşa'da düzenlenen festivalde MKE standı, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Fuaye alanında kurulan stantta, tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen piyade tüfekleri, ağır silah sistemleri ve çeşitli mühimmat türleri sergileniyor. Savunma sanayisine meraklı katılımcılar, uzman ekipler eşliğinde sergilenen ürünler hakkında detaylı bilgi alırken, stantta gerçekleştirilen mühimmat demoları da dikkatleri üzerine çekiyor.

Ayrıca stantta kurulan kariyer masası sayesinde, üniversite öğrencileri ve mezunlar MKE'nin insan kaynakları politikaları, istihdam olanakları ve staj imkanları hakkında bilgi alabiliyor. MKE uzmanları, gençlerle birebir ilgilenerek onları savunma sanayisinde kariyer yapmaya teşvik ediyor.

Kıbrıs Türk halkı tarafından yoğun ilgi gören MKE standı, hem geçmişteki tarihi misyonunu hatırlatıyor hem de bugünkü güçlü ve bağımsız Türkiye'nin savunma sanayisindeki geldiği noktayı gözler önüne seriyor.