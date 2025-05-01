Orta Asya’daki depremler endişeye neden oluyor

Orta Asya'da son iki haftada meydana gelen depremler bir yandan endişeye neden olurken diğer yandan geçmişte yaşanan yıkıcı sarsıntıları yeniden gündeme getirdi. Özbekistan Sismoloji Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre, son iki haftada bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 12 deprem meydana geldi. Buna göre Tacikistan 7, Afganistan 3, Özbekistan ve Kırgızistan 1'er kez sallandı. Depremlerin ilki 13 Nisan'da Tacikistan'ın Dağlık Badahşan Bölgesi'nde 5.8 büyüklüğünde kaydedildi, aynı gün bölgede 4.3 ve 4.4 büyüklüklerinde iki deprem daha oldu. 14 ve 15 Nisan tarihlerinde bölgede 4.2 büyüklüğünde iki deprem kaydedilirken son olarak 21 ve 22 Nisan tarihlerinde yine 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Afganistan'da 16 Nisan'da 6.3 ve 4.2 büyüklüklerinde, 19 Nisan'da ise 5.5 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Kırgızistan'da ise 14 Nisan'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, 21 Nisan'da ise aynı büyüklükteki deprem Özbekistan'da kaydedildi. Tacikistan'da can kaybı ve hasarlara yol açan deprem, bölge halkı arasında endişeye neden oldu.