SOLOTÜRK Yavru Vatan semalarında: Dünyanın en büyük festivali TEKNOFEST başladı

13 ALT KATEGORİDE 6 YARIŞMA

TEKNOFEST KKTC kapsamında 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması düzenleniyor. Yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu. Gençlerin projelerini hayata geçirebilmeleri için 3 milyon TL maddi destek, 2,5 milyon TL ödül imkanı sunuluyor. 81 paydaş kurum standı, 11 sponsor kurum standı, 4 katılımcı firma/kurum standı ve 20 yemek alanı katılımcısı olmak üzere toplam 116 stant yer alıyor. Stantlarda teknoloji temalı etkinlikler düzenleniyor.Festival kapsamında Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, HÜRKUŞ, ANKA, AKSUNGUR, Jandarma Çelik Kanatlar, ATAK helikopteri, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve birçok araç gösteri yapacak.