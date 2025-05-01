Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 409 kişi gözaltında
Giriş Tarihi: 1.5.2025 19:15 Son Güncelleme: 1.5.2025 19:31

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 409 kişi gözaltında

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs etkinliklerinde İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da 1 kişi olmak üzere toplam 409 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya’dan 1 Mayıs açıklaması: 409 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı. Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı. Taksim Meydanı'na "Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşuna Karanfil Bırakma" etkinliği ile ilgili 13 sendika organizesinde 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik gerçekleştirildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum.

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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 409 kişi gözaltında
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