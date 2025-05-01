‘Terörsüz Türkiye’yi kuracağız’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Savaş ilanı kabul ederim' şeklindeki sözlerle kendisini hedef almasına ise, "Hepimiz aynı milletin çocuklarıyız, savaş kavramını siyasete sokmak çok büyük bir talihsizliktir. Dolayısıyla ben o sözü söylenmemiş telakki ediyorum." şeklinde cevap verdi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN O SÖZÜ SÖYLEMEDİĞİNİ KABUL EDİYORUM"

CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca Can Atalay ile ilgili kararı korsan bir şekilde TBMM'de okutmuş, Numan Kurtulmuş, Başkanlık yetkisini kullandığını ve kararın yok hükmünde olduğunu söylemişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Meclis Başkanvekilimi tehdit etme, savaş ilanı kabul ederim.' diyerek Kurtulmuş'u hedef aldı. Kurtulmuş, Özel'in sözlerine şöyle yanıt verdi:

Sayın Meclis Başkanvekili hanımefendinin uygulamasıyla ilgili görüşlerimi ilk gün çok net, açık bir şekilde ifade ettim. Onun üzerine bir şey söylemem.

Savaş meselesine gelince; "demokratik siyaset" bizatihi savaş olmasın diye vardır, Meclis ise sorunlarımızı müzakere ile çözmenin yeridir. Alınan kararı, yapılan açıklamayı beğenmeyebilirsiniz, tamamen karşısında da olabilirsiniz ama bir politikacının "savaş açarım, savaş ilanı kabul ederim" diye cümleler kurması, terörden kurtulmaya çalışan Türkiye siyaseti için yanlış bir açıklama olduğu gibi, demokratik siyaset açısından da yanlış bir açıklamadır. Hepimiz aynı milletin çocuklarıyız, savaş kavramını siyasete sokmak çok büyük bir talihsizliktir. Dolayısıyla ben o sözü söylenmemiş telakki ediyorum.

"SÖZ GÖNÜLLERİ YARALARSA YASALARIN, KURALLARIN ANLAMI KALMAZ"

Siyasi gerilimin artmasının ardından ortamın yumuşaması için partilerden kendisine bir talep olup olmadığı ile ilgili soruya da yanıt veren Kurtulmuş, "Şu ana kadar herhangi bir temas olmadı. Siyasi partiler, A ve Z kadar birbirine uzak ve birbirine farklı fikirler içerisinde olurlar, mitingler yaparlar, gösteriler yaparlar, beğenmedikleri hususlarda hükümeti ya da herhangi bir uygulamayı halka şikâyet ederler. Bunların hepsi makul ve anlaşılır şeylerdir ama nihayetinde, siyasi partilerin bütün farklılıkları müzakere edeceği ve tartışabileceği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Meclis müzakereyle, fikri mücadeleyle, münazarayla sorunları çözecek olgunlukta olmalı. Söz, eğer gönülleri yaralarsa, gönüllüler kapılarını kapatırsa artık yasaların, kuralların bir anlamı kalmaz. Hem dilimizi düzgün tutmak hem siyasi fikrimizi en olgun ve düzgün şekilde anlatmak hem de meclisin karar süreçlerindeki kapsayıcı özelliğini korumak mecburiyetindeyiz. Meclisin itibarı böyle korunur, siyasetin gücü böyle gerçekleştirilir, nihayetinde millet neyi, ne şekilde görmek istiyorsa, milletvekillerine, parlamentodaki siyasi partilere düşen de milletin gösterdiği istikamette görüşlerini ifade etmektir. Türkiye geçmiş dönemlerde de bunları çok yaşadı, çok gergin siyasi ortamlarda bile siyasetin müzakere yeri meclis oldu." dedi.

Terörsüz Türkiye hedefi ve DEM Parti heyetinin ilk kez 23 Nisan resepsiyonuna katılmasını da değerlendiren Kurtulmuş şunları söyledi:

Bu tarihi bir fırsattır açıkçası. Türkiye 40 yıl boyunca terörden çok çekti. Hiçbirisinin değerini, dünyanın tüm servetiyle ölçemeyeceğimiz binlerce şehidimiz var, sivil kayıplarımız var. Bugüne kadar teröre yapılan harcamaların maliyeti sanırım 2 trilyon doların üstüne çıkmıştır. Bu ağır bedeli Türkiye zaten ödemiş, artık Türkiye'nin gündeminden bu meseleyi tamamıyla çıkarmalı ve şehitlerimizin hakkını, hukukunu koruyarak süreci sona erdirmeliyiz. Başlamış olan bir süreç var. Sayın Bahçeli'nin doğru çıkışıyla ve sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle süreç belli bir noktaya kadar getirildi.

İlk etapta İmralı üzerine düşen açıklamayı yaptı. Şimdi ikinci etapta; terör örgütünün tüm bileşenleri, gerekli açıklamaları yapmalı ve terörü, silahları tamamen bıraktıklarını ilan etmelidirler. Ümit ediyoruz ki en kısa süre içerisinde bunlar gerçekleşir.

Sürecin nasıl devam edeceğine ilişkin, siyasi partilerin görüşlerinin alındığı bir meclis süreci olacak. Bir vatansever olarak, meclis başkanı sıfatım haricinde, siyaset yapan tüm taraflara tavsiye edeceğim husus, herkesin yüz kez düşünüp bir kez konuşması gerektiği dönemdeyiz. Bu süreci zehirlemek isteyenlerin var olduğunu, çok sayıda olumsuz faktörün terörlü bir Türkiye'yi istediğini biliyoruz. Bu nedenle diyoruz ki; terörsüz Türkiye'yi kuracağız ve aklıselim sahibi olan herkesin bu iradeye destek vermesi lazım. Halkımızın kahir ekseriyeti terörsüz Türkiye idealine destek veriyor. İnşallah, bu süreç bir an evvel bitirilir ve Türkiye yoluna devam eder. Türkiye'nin artık terörü gündeminden çıkarması lazım.