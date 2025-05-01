Vahşetin hesabını verin

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Şehir Çöplüğü'nde geçtiğimiz hafta ortaya çıkan hayvan katliamları büyük tepki toplamıştı. CHP'li Osmangazi Belediyesi'ne ait barınakta katledildikleri anlaşılan ve çuvallar içinde çöplüğe atılan kedi ve köpek yavruları, hayvanseverler tarafından kayda alınmıştı.

Belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, Belediye ise skandalı kamuoyuna sızdıranın peşine düşmüştü. İnfial yaratan olayla ilgili tepkiler günden güne artarken, AK Parti Osmangazi ilçe Başkanı Adnan Kurtuluş'tan da sert açıklamalar geldi.

SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN

Kurtuluş yaptığı açıklamada, "Bu vahşeti asla kabul etmiyoruz. Görüntüler yalnızca bir ihmali değil, organize ve sistematik bir vicdansızlığı da gözler önüne seriyor. Bu yaşananlar açık bir hayvan katliamıdır.

Kamuoyunu derinden sarsan olayın aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için çağrıda bulunuyoruz. Osmangazi Belediyesi yetkilileri derhal kamuoyuna açıklama yapmalı ve olay tüm yönleriyle şeffaf şekilde ortaya konmalıdır. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.