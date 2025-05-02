Haberler Gündem Haberleri 1 Mayıs gözaltılarında son durum: 372 kişi serbest, 36 kişi adliyeye sevk ediliyor
Giriş Tarihi: 2.5.2025 12:35

1 Mayıs gözaltılarında son durum: 372 kişi serbest, 36 kişi adliyeye sevk ediliyor

1 Mayıs'ta izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 372 kişi serbest bırakılırken 36 kişi adliyeye sevk edilecek.

1 Mayıs gözaltılarında son durum: 372 kişi serbest, 36 kişi adliyeye sevk ediliyor

1 Mayıs'ta izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 372 kişi serbest bırakılırken 36 kişi adliyeye sevk edilecek.

Kent genelinde İstanbul Valiliğinin izin verdiği kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösterilere katıldığı gerekçesiyle yakalanan 408 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki 36 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken 372 kişi ise dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca, terör suçlarından aramaları olduğu tespit edilen 8 zanlının ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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1 Mayıs gözaltılarında son durum: 372 kişi serbest, 36 kişi adliyeye sevk ediliyor
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