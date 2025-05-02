5 büyükelçiden güven mektubu

Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan, Vietnam büyükelçileri dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvador Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia, Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha'yı kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.