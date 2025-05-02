AK Parti demokrasi buluşmaları başlıyor

AK Parti, sivil toplumla diyaloğu derinleştirmek ve katılımcı demokrasiyi daha da güçlendirmek amacıyla bugün "Bir Sofrada Demokrasi" programını hayata geçiriyor. Program kapsamında 81 ilde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelinecek. Proje bugün ilk kez gerçekleştirilecek. Programın ilk adresi Balıkesir olarak belirlenirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, STK temsilcileriyle bir araya gelecek. Buluşmada, kentteki sosyal meselelerden kalkınma politikalarına, gönüllülükten toplumsal dayanışmaya kadar birçok konu masaya yatırılacak.