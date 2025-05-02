AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Terörsüz Türkiye’ açıklaması!

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizde "iç cephe"nin güçlendirilmesi çağrısı, giderek istikrarsızlaşan dünyada ülkemizin değerlerinin ve kazanımlarının korunması ve ileriye taşınması iradesidir. Bunun yakın bölgemizdeki yansıması ise bölge halkları ve devletleri arasında "kardeşlik cephesi"nin güncellenerek inşa edilmesidir. Emperyalist paylaşım savaşları ile "dünyayı cehenneme çevirmeye çalışanlar"a karşı, insanlığın ve tüm kardeş halkların hakkının ve hukukunun korunmasıdır bu. "Terörsüz Türkiye" hedefi tüm boyutlarıyla bu gelişmelerin siyasi çatısıdır. "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılması, ülkemizin her türlü siyasi kaos projesine karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayacağı gibi, yakın coğrafyamız için de ilham kaynağı olacaktır. Yakın coğrafyamızda birtakım güçlerin terör örgütlerini kullanarak "vekâlet savaşları" üretmelerinin engellenmesi için imkan doğacaktır. Böylece bu odakların yakın bölgemizde çeşitli etnik ve mezhep grupları arasında çatışma üretme zemini ellerinden alınacaktır. Bu da yakın bölgemizdeki tüm toplumsal ve siyasi dinamikler arasında daha sağlıklı diyalog kanallarının kurulmasına imkan verecektir. "Terörsüz Türkiye" hedefinin tüm boyutlarını ve ilkelerini şimdiye kadar en net cümlelerle defalarca açıkladık. Buna rağmen bazı çevrelerin karalama kampanyasının devam ettiğini görüyoruz. Hedefe ulaşılmasını engellemek için siyasi sis bombaları atanların ve provokasyon üretenlerin farkındayız. "şeklinde konuştu.