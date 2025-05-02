SON DAKİKA | Bakan Bayraktar A Haber canlı yayınında duyurdu! "Yeni müjde Karadeniz'den gelebilir"

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"ZİRVE HAVASINA KAVUŞAN BİR KONFERANS GEÇİRDİK"
"Doğal Kaynaklar Zirvesi çok yoğun bir zirve oldu. Doğal kaynaklar petrol doğalgaz maden alanlarında dört kıtadan 14 ayrı ülkeden on bakanın dört bakan yardımcısının katıldığı elbette Cumhurbaşkanımızın katılımıyla da hakikaten zirve havasına kavuşan bir konferans geçirdik. Aslında bizim görüşmelerimiz dün başladı. Burada buraya gelen intikal eden bakanlarla birlikte ikili görüşmelerimiz oldu. Hem hükümet arası ilave anlaşmalar imzaladık. Romanya ve Bulgaristan'la birlikte. Şirketimiz arasında da iş birliği anlaşmalar imzalandı. Doğrusu biz burayı açılış konuşmamda da ifade ettiğim gibi bir Marka haline getirmek istiyoruz.
İstanbul'da kaynaklar Zirvesi bir platform olsun istiyoruz. Bu kadar geniş katılımlı farklı ülkelerden yatırımcıların hükümet temsilcilerinin olduğu büyük bir organizasyon bugün oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da benzer programları gerçekleştiririz. Tabi burada Türkiye'nin rolü, Türkiye'nin üstlendiği önemli bir misyon var. Türkiye enerji diplomasisi aslında çok uzun yıllardır güçlü bir şekilde kullanıyor ve bunu geliştirmeye gayret ediyoruz.
"TÜRKiYE'DE ENERJİ SIKINTISI YOK"
"Bütün dünya şaşkınlık içinde İspanya, Portekiz, kısmen Fransa'yı izledi. 60 milyon kişi etkilendi. Buradan alınması gereken dersler var. Bizim bazı tahminlerimiz olmakla birlikte Avrupa'nın iletim şebekesi bunun sebebi şudur demedi. Bunun zaman alacağını düşünüyoruz. Enerjide dengeli üretim portföyü önemli. Türkiye'de enerji sıkıntısı yok. 2028'de Akkuyu devreye girecek.