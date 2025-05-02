Bakanlık el attı! İzmir’in 20 yıllık sorunu çözülüyor

1950'li yıllarda kurşun geri kazanımı amacıyla faaliyete geçen ve 2010 yılında kapatılan Aslan Avcı Dökümhanesi'nin bulunduğu alanda, 2022 yılından bu yana Ekovar Çevre Grup A.Ş. tarafından yürütülen iyileştirme ve temizleme çalışmaları kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Swissôtel Büyük Efes İzmir'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ekovar Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özer, sahanın yüzde 92'sinin temizlendiğini açıkladı.

Toplantıya Fizik Yüksek Mühendisi ve RadLab A.Ş. Proje Danışmanı Prof. Dr. M. Atıf Çetiner Fizik Yüksek Mühendisi ve RadLab Genel Müdürü Levent Aksu ile birlikte Ekovar Çevre Grup Gaziemir Proje Koordinatörü Erhan Oymak katıldı. Proje Uzmanı Merve Aydın, alanda yapılan tüm çalışmaları bir sunum eşliğinde anlattı. "Bugün geldiğimiz Sahada ölçülebilir seviyede radyoaktiviteye rastlanmıyor" diyen Özer, yılsonuna kadar tüm temizlik faaliyetlerini tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Özer "Elleçleme sahasında az miktarda cüruf kaldı, bu işlem de bitince sondaj aşamasına geçeceğiz. Eğer derin toprak analizlerinde ek bir kirlilik bulunmazsa, İzmir'in yıllardır gündeminde olan bu sorunu resmen kapatmış olacağız" dedi.

"DUMAN RADYASYONDAN DEĞİL, KİMYASAL TEPKİMEDEN KAYNAKLANIYORDU"

Kamuoyunda sıkça gündeme gelen duman ve koku sorununa da değinen Özer, geçmişte akü geri kazanımı sırasında gömülen sülfürik asitli malzemelerin, yağmurla birlikte kimyasal reaksiyona girerek bu dumanı oluşturduğunu söyledi. "Bu dumanların radyasyonla ilgisi yok. Biz alana girdikten sonra sadece 15 gün içinde bu sorunu ortadan kaldırdık" diye konuştu.

"İŞ GÜVENLİĞİ BİLİMSEL TEMELE DAYANIYOR"

Çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği protokollerine büyük özen gösterdiklerini belirten Özer, "Günlük risk değerlendirmesi yapılıyor. Çalışanlarımız kişisel koruyucu donanımlarla ve dozimetrelerle çalışıyor. Radyasyon ölçümleri RADİSA sistemiyle 7/24 izleniyor. Ölçümler EURDEP üzerinden kamuoyuna açık olarak paylaşılıyor" dedi.

"BİLGİ KİRLİLİĞİ YIKILDI, GÜVEN İNŞA EDİLDİ"

Bölgedeki halkla ilişkilerin süreç içinde ciddi değişim geçirdiğini vurgulayan Özer, "İlk geldiğimizde yoğun koku ve duman nedeniyle bölge sakinlerinde doğal olarak bir tepki oluşmuştu. Ancak yaptığımız çalışma ile bugün bizi destekliyor, teşekkür ediyorlar. Bu bizim en sevindiğimiz konu. Bilimsel ve şeffaf yürüttüğümüz çalışmalar kamuoyunun da güvenini kazandı. İzmirliler rahat nefes alsın, biz buradaki çalışmayı bilimsel şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

"3 NOKTADA RADYOAKTİVİTEYE RASTLANDI"

Ekovar Proje Koordinatörü Erhan Oymak ise sahada 70 dönümlük bir alanda sadece üç noktada radyoaktiviteye rastlandığını ve bu noktaların temizlendiğini belirtti. Oymak sözlerini şöyle sürdürdü: "TENMAK'a gönderilen radyoaktif atıklar, uluslararası kurallara uygun olarak zırhlı paketlerle ve uydu takip sistemli araçlarla taşındı. Sevkiyatlar, NDK denetiminde gerçekleşti" dedi. Oymak ayrıca, "2012 yılından bu yana sahada erken uyarı sistemi mevcut. Bakanlık tarafından 7/24 izleniyor. Bugün gelinen noktada sahada ölçülebilir radyoaktiviteye rastlanmıyor" diye konuştu.

TORBALI'DAKİ KAÇAK DÖKÜM

Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu ise, sahadan çıkan bazı inşaat ve yıkıntı atıklarının Torbalı'da boş bir araziye izinsiz şekilde dökülmesi oldu. Mesut Özer, "Bu atıklar radyoaktif değildi. Araçlar ise belediye tarafından takip ediliyor. Durumu aynı gün fark edip Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile NDK'ya bildirimde bulunduk. Numuneler analiz edildi ve temiz çıktı. Taşıma faaliyetini yürüten firma ile ilişkimizi derhal kestik ve yasal süreç başlatıldı" açıklamasını yaptı.