Beşiktaş’ta çöp dağları

CHP'li yönetimin maaşlarını ve ikramiyelerini ödememesi üzerine Beşiktaş Belediyesi temizlik işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne de grevle girdi. İşçilerin aylardır süren grevi yüzünden bazı mahallelerde cadde ve sokaklardaki konteynerler ile çevresinde çöp yığınları oluştu. Çöp dağlarıyla yaşamak zorunda kalan esnaf ve vatandaşlar canından bezdi. Turistik çok sayıda semte sahip Beşiktaş'taki çöp sorununa vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları "Bu görüntüler Beşiktaş'a yakışmıyor" paylaşımlarıyla tepki gösterdi, belediye yönetimine isyan etti.Beşiktaş Belediyesi işçileri de yaptıkları açıklamayla belediye yönetimine tepki gösterdi. Açıklamada, "Belediye, Kuştepe'de yaşayan yoksul yurttaşları günlük yevmiyeyle işe çıkarıyor. Grevi kırmaya utanmıyor musunuz. Bu düpedüz emeğe ihanettir. Bugün 1 Mayıs. Emeğin, dayanışmanın, onurun günü. Siz ise halkın alın terini yok sayıp sokaklarda şov yapıyorsunuz. Bu iki yüzlülüğü ve rezaleti not ediyoruz" denildi.