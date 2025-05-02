Borsa manipülasyon operasyonunda 12 tutuklama talebi

30 Nisan'da İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, sermaye piyasalarında yatırımcı güvenliğini tehdit eden organize manipülasyon faaliyetlerine dikkat çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda 13 şüpheli yakalanmıştı.

12 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelileri bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler. Savcılık ifade işlemlerinin ardından 12 şüpheli tutuklama talebiyle 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.