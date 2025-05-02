CHP’den bir algı operasyonu daha

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan "CHP'nin otobüs şoförüne, 23 Nisan'da milletvekillerini Birinci Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği" iddialarını yalanladı. Şoför G.G. hakkında görevli polis memurlarının 'dur' ihtarına uymaması ve otobüsü üzerine sürmesi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince de "zincirleme şekilde görevli memura mukavemet" suçundan "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirinin uygulandığını belirtti. Tunç, şunları kaydetti: "Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan polisimizin hayatını riske atan bir eylemi, '1 Mayıs'ta emekçi tutuklanıyor' şeklindeki bir iftirayla savunmak, hukuken de vicdanen de kabul edilemez. Başta bazı CHP'li milletvekilleri olmak üzere yürütülen soruşturma üzerinden dezenformasyon yapılması ve kamuoyunun yanıltılması, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hukuka değil, kaosa hizmet etmektir. Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil, provokasyon olduğu açıktır." Tunç, paylaşımında, CHP otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerine de yer verdi.