Diplomalar 18 üyenin oybirliğiyle iptal edildi

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, muhalefet çevrelerinin iddia ettiğinin aksine; yatay geçişlerinde usulsüzlük tespit edilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını oybirliğiyle iptal ettiği belirtildi. 18 Mart'ta, 18 üyenin katılımıyla toplanan Yönetim Kurulu'nda, tüm üyeler diplomaların iptal edilmesi yönünde oy kullandı. Toplam 21 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nda iki üyenin mazeretleri, bir üyenin ise (İşletme Fakültesi Dekanı) istifa ettiği için toplantıya katılmadığı öğrenildi.