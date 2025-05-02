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Giriş Tarihi: 2.5.2025 18:08

Dışişleri’nden Malta’da Türk vatandaşların da olduğu gemi saldırısına ilişkin açıklama: “Gerekli çalışmalar yürütülmektedir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malta açıklarındaki içerisinde Türk vatandaşlarının da olduğu bir gemiye silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Keçeli, “Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir" dedi.

DHA
Dışişleri’nden Malta’da Türk vatandaşların da olduğu gemi saldırısına ilişkin açıklama: Gerekli çalışmalar yürütülmektedir

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Conscience' adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir. Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bilinmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir" dedi.

Sözcü Keçeli, "Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Geminin, İsrail'e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri’nden Malta’da Türk vatandaşların da olduğu gemi saldırısına ilişkin açıklama: “Gerekli çalışmalar yürütülmektedir"
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