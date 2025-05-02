Fedakârca çalışan işçi kardeşlerimi tebrik ediyorum

1 MayısEmek ve Dayanışma Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakârca çalışan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın paylaşımında kullanılan fotoğrafta ise birçok alandan işçilere ilişkin bir kolaj bulunurken, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' yazısı ve altta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm emekçi vatandaşların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemizin istikbali için dökülen her alın teri çok onurlu, çok kıymetlidir. Çünkü emek, özünde dayanışma ve mücadeleyi barındırır. Tüm emekçi vatandaşlarımızın, dünyada barışı, birlik ve beraberliği temsil eden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.