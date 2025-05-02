Gözlerindeki bandı çıkar, etrafına bak

Malatya'da yapımı devam eden Bakırcılar Çarşısı'nda incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yıkılan konut, altyapı, kamu hizmet binaları ve diğer alanları inşa etmek için çalıştıklarını söyledi. Milletin siyasetçilerden eleştiri değil, hizmet beklediğini anlatan Kurum, şunları kaydetti:Bizi böylesine eleştiren muhalefet, deprem bölgesinde ve sürekli depremlerle sınanan dünyanın gözbebeği İstanbul'umuzda ne yaptı? Hatırlayın, deprem bölgesinde 'Bedava konut yapacağız' dediler. Burada depremzede kardeşlerimizin duygularıyla istismar etmek suretiyle oynadılar.Bu işleri yapmamalarına rağmen kusura bakmasın, utanmadan sıkılmadan benim şahsıma oradan buradan laf yetiştiriyor. Nereye gitse diline bizi dolamış Murat Kurum da Murat Kurum. Niye biliyor musunuz? Emir aldığı yerler ona böyle konuşmasını söylüyor, nereden emir aldığını çok iyi biliyor.(CHP Genel Başkanı Özel) Benim şahsıma ne diyor? 'Çalışamıyorsun, bu işleri yapamıyorsun.' 'Sen deprem bölgesine her ay gelmiyorsun, sen deprem bölgesine gelip burada vatandaşın sorunlarını bir bir dinlemiyorsun, burada herkesin kardeşi, herkesin evladı olamıyorsun' diyemiyor. Bakın işin ehlisin, değilsin bu manada bir yorum duydunuz mu? Duymadık. 'Bu millete hizmet etmiyorsunuz' diyebildiler mi? Diyemezler.Ne diyor? 'Kanal İstanbul'muş, efendim Arnavutköy'deki lüks konutlarmış.' Açıklıyoruz, dinlemiyorlar. Açıklamaları dikkate almıyorlar, hep bir algı peşinde, hep bir gündemi farklı alanlara taşıma peşindeler. İki laftan biri emin olun yalan, iki laftan biri emin olun iftira. Biz diyoruz ki sosyal konut yapıyoruz. Diyoruz ki, bu konutların kurallarını çektik, o konutları yapıyoruz. Biz bu açıklamayı yapmamıza rağmen 'Bu konutlar Araplara satılacak' gibi bir algı içerisine giriyorlar. Biz 1.5 milyon konut yaptık, bir tane göstersene sosyal konutlarımızdan, TOKİ ile yaptığımız konutlardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan biri konut almış, gösteremez. Sen önce kendi genel başkanlığını hazmet, sonra gel eksik yapıyorsak bizi eleştir. Tavsiyem beni yalanlarla, iftiralarla diline dolayacağına gözlerindeki bandı çıkarsın, etrafına baksın.