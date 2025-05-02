Kadın işçilerden CHP’ye tepki yürüyüşü

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi'nde tazminat bile ödenmeden haksızca kovulan kadın emekçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde CHP Genel Merkezi'ne gitmek üzere İzmir'den Ankara'ya doğru yürüyüş başlattı. Seçim öncesi kimseyi işten çıkarmayacağının sözünü veren Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, göreve geldikten kısa süre sonra 147 emekçiyi kapının önüne koymuştu. Yıldız, ocak ayında herkesin işe geri döneceğini söylemesine rağmen sözünü tutmadı. Mağduriyetlere kulaklarını tıkayan Yıldız, bu süreçte parti içerisinden torpilli birçok ismi belediye kadrosuna dahil ederek büyük tepki topladı.11 aylık sürece rağmen hâlâ işlerine geri dönemeyen 16 kadın emekçi, dün Çiğli Belediyesi önünde toplanarak CHP Genel Merkezi'ne doğru yürüyüşe geçti. İşçilerin elindeki pankartta, "Yürüyen ayaklar, susturulan işçilerin sesidir. CHP'ye adalet, işçiye istisna mı? Adalet herkes için adalet" ifadeleri yer aldı. Ankara'ya kadar yaklaşık 588 kilometrelik yürüyüşü başlatan emekçiler, CHP Genel Merkezi'ne kadar gitmeyi hedefliyor.