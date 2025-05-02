Türkiye Yüzyılı’nı emeğin yüzyılı yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, çalışma hayatına yönelik hayata geçirdikleri uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi:Emek bizim hem inancımızda hem tarihimizde hem de kültürümüzde büyük bir kutsiyet taşır. Milletçe bugünlere gelmemizde emek vermenin, say etmenin, sabırla çalışmanın önemli bir yeri vardır. Biz emek ve alın terini merkeze alarak inşa ettiğimiz medeniyetimizi örnek bir iş ahlakıyla süslemiş anlayışın mirasçılarıyız. Emeklerini alın teriyle bereketlendiren çalışanlarımızın haklarını korumak bizim hep temel önceliğimiz olmuştur. İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkânlarımızı seferber ettik.Son 23 yılda ihtiyaç duyulan yasa ve mevzuat düzenlemelerini bir bir hayata geçirdik. Sendikal hakları yeniden ele alarak önemli ölçüde iyileştirdik. İstihdam politikalarımıza hız ve etkinlik kazandırdık. Emekçilerimizin hak ve hukukunun korunmasına ilişkin hassasiyetimizi yalnızca sözlerimizle değil, son dönemde hız verdiğimiz çalışmalarımızla da açıkça ortaya koyduk. Tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü yaparak resmi tatil ilan ettik. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununu revize ederek toplu sözleşme sistemini daha kuşatıcı hale getirdik. Kamu görevlilerimizin de toplu sözleşme hakkından yararlanmalarını sağladık.Sendikal güvenceleri güçlendirdik, grev hakkını rasyonel bir zemine oturttuk. İş sağlığı ve güvenliği kanununu yürürlüğe koyarak çalışma şartlarını ve alınacak tedbirleri azami suretle iyileştirdik. Belediyelerde çalışan taşeron işçilerimize ve sözleşmeli personele kadro imkânı tanıdık. Ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik. Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Cuma ve hac izinleri de dahil, kamu çalışanlarımızın ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünü açtık.Bu yıl yüzde otuz zam yaptığımız asgari ücretten gelir vergisini kaldırdık. İşverenlerimize yönelik asgari ücret desteğimizi de aynı şekilde sürdürüyoruz. Burada sayamayacağımız kadar çok projeyi, hizmeti, yatırımı hayata geçirdik. Bundan sonra da aynı azimle, aynı istek ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.