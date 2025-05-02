Yer gök kırmızı beyaz! TEKNOFEST KKTC başladı

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KKTC'nin resmi açılış töreni yapıldı.Törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve protokol üyeleri, Türk ve Kıbrıs bayrakları ile katılımcıları selamladı.Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC'deki hava gösterileri, katılımcılardan büyük ilgi görüyor. Festivalin ilk gününde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, T70, CN-235 (Paraşüt Atlayışı) ve T-129 Atak Helikopteri TEKNOFEST semalarında gösteri uçuşu yaptı.TEKNOFEST KKTC, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturma vizyonuyla 4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC'de geleceğe umutla bakmayı sağlayan muazzam bir enerji gördüğünü söyledi. Kimsenin yaşam tarzının, inancının, kimliğinin bir başkasının ötekisi olamayacağını vurgulayan Bayraktar, "Tam da bu nedenle birlik ruhunu güçlendirmeliyiz. TEKNOFEST sadece bir teknoloji festivali değil, Milli Teknoloji Hamlesi'nin meydanıdır. Bu meydan Kıbrıs'ın kalbinde, 'Bizim de bir sözümüz var' diyen bu toprağın evlatlarıyla hayat buluyor" ifadesini kullandı. KKTC'nin kardeş vatan olduğunu vurgulayan Bayraktar, "TEKNOFEST KKTC harika bir başlangıç yapmış oldu. En son rakam kayıt yaptıran 250 bine yakın ziyaretçi olacağıyla alakalı" dedi. KKTC'nin yapay zekâ, yazılım gibi alanlarda ciddi atılım yapabilecek potansiyeli barındırdığını belirten Bayraktar, "KKTC artık büyük atılımların da sembolü olacak. Bu kardeş cennet vatan, Akdeniz'in kalbinde dünyanın teknoloji ve bilimdeki çekim merkezi olmalı" diye konuştu.TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Turkuvaz Medya standını da ziyaret etti. Turkuvaz Medya'ya teşekkür eden Bayraktar, "İlk yıldan itibaren tam bağımsızlığımız için önemli bir etkinliğin paydaşı olduğunuz ve verdiğiniz emekten dolayı şükranlarımı iletiyorum. Sizler sayesinde TEKNOFEST'in misyonu vizyonu, ruhu çok geniş coğrafyalarla buluşmuş oldu. Bu ülkenin mühendis bir evladı olarak şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun iyi ki varsınız" dedi.