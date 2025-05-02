Yurtta davullu zurnalı, horonlu 1 Mayıs

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta coşkuyla kutlandı.Kadıköy'de valiliğin izin verdiği Rıhtım Meydanı'nda binlerce kişi 1 Mayıs'ı kutlamak için bir araya geldi. Kutlama noktasına Söğütlüçeşme ve Tıbbiye Caddesi'nde toplanarak yürüyen gruplar, kortej yaparak meydana geldi. Bir anda yağmurun bastırmasıyla binlerce kişi sağanak altında kutlama yaptı. Bazı sendikaların temsilcileri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Kadıköy'deki kutlamalara 35 bin, Kartal'da ise 30 bin kişinin katıldığı belirtildi.Binlerce emekçi Konyaaltı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde pankartlarla yürüdü.Siyasi partiler ve çok sayıda STK ve sendikanın katılımıyla Mimarsinan Parkı'nda kutlama yapıldı. İşçiler davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.Türk-İş öncülüğünde Yakutiye Medresesi önünde gerçekleştirilen programa, çeşitli sendikalar katıldı. İşçiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla hem dayanışma mesajı verdi hem taleplerini dile getirdi.Yüzlerce sendika ve dernek üyesi bir araya gelerek ellerindeki pankartlarla yürüyüş yaptı.KESK ve DİSK tarafından hazırlanan kutlama programı çerçevesinde Pir Baba Parkı'nda toplanan grup, davul-zurna eşliğinde halaylar çekti.Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 5 bin kişi toplandı. HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan "Haksız işten çıkartılanlara sesimizi yükselteceğiz" dedi.Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan gruplar Maraş Caddesi'nden meydan parkına yürüdü. Alanda bulunan vatandaşlar hep birlikte büyük halka oluşturarak kemençe eşliğinde horon oynadı.İstasyon Caddesi'nde toplanan kalabalık Madenci Anıtı'na kadar yürüdü.İstasyon Meydanı'nda işçiler, şarkılar eşliğinde halaylar çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle, 407'si İstanbul'da olmak üzere yurt genelinde toplam 409 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.SABAH