Haberler Gündem Haberleri '1 Mayıs' çağrısı yapan 7 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 3.5.2025 07:53

'1 Mayıs' çağrısı yapan 7 şüpheli tutuklandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı ve çevresinde propaganda amacıyla toplanma çağrısı yapan 7 şüpheli tutuklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
’1 Mayıs’ çağrısı yapan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde propaganda amacıyla Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulunduğu değerlendirilen sol terör örgüt şüphelileri hakkında verilen karar belli oldu.

İstanbul Adliyesinde hakimlik işlemleri tamamlanan 7 kişinin tutuklanmasına, 64 kişinin ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

36 EYLEMCİYE ADLİ KONTROL

Öte yandan 1 Mayıs eylemlerinde gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerin ardında yurt dışına çıkış ve imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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'1 Mayıs' çağrısı yapan 7 şüpheli tutuklandı
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