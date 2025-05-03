’1 Mayıs’ çağrısı yapan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde propaganda amacıyla Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulunduğu değerlendirilen sol terör örgüt şüphelileri hakkında verilen karar belli oldu.

İstanbul Adliyesinde hakimlik işlemleri tamamlanan 7 kişinin tutuklanmasına, 64 kişinin ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

36 EYLEMCİYE ADLİ KONTROL

Öte yandan 1 Mayıs eylemlerinde gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerin ardında yurt dışına çıkış ve imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.