Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2. Dönem atanan hakim ve savcı yardımcılarına başarılar diledi

Adalet Bakanlığı, 2. Dönem hakim ve savcı yardımcılarının atanma sürecinin tamamlandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, adli yargı, avukatlıktan geçişle adli yargı ve idari yargı alanlarında toplam 991 hakim ve savcı yardımcısının ataması yapıldı. Güvenlik ve arşiv araştırmaları ile askerlik görevleri nedeniyle atama işlemleri henüz tamamlanamayan adayların süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

991 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ATANDI

Adli alanda yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan 850 adaydan 842'si hakim ve savcı yardımcısı olarak atandı. Atananların 774'ü açıktan, 68'i ise naklen göreve yerleştirildi.Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcılığına geçişte, sınavı kazanan 100 adaydan 99'unun ataması tamamlandı. İdari yargı hakim yardımcılığında ise sınavda başarı gösteren 50 adayın tamamı atandı. Bu adaylardan 46'sı açıktan, 4'ü naklen görevlendirildi.Ataması yapılan hakim ve savcı yardımcıları, görevlerine 13-14-15 Mayıs 2025'de başlayacaklar. Atamalarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı sistemiyle, atanan yardımcıların 1 yılı Türkiye Adalet Akademisi'nde, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi ile geçirilecek 3 yıllık sürede teorik bilgiyle sınırlı kalınmayacaklarını ifade etti. Yeni hakim ve savcı yardımcılarının bu süreçte pratiği bilen, deneyimli ve donanımlı yargı mensupları olarak yetişeceklerine bu sayede hâkimlik ve savcılığa geçişte daha sağlam ve ölçülebilir bir hazırlık süreci oluşturulacağını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, atanan hakim ve savcı yardımcılarına, "Atamalarını gerçekleştirdiğimiz hâkim ve savcı yardımcılarımıza eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.