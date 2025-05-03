Bahçeli’den Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı: Ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmişti

"ÜLKENİN BARIŞ VE HUZUR DOLU GELECEĞİNE KİLİTLENMİŞTİK"

Bahçeli'nin başsağlığı mesajı şu şekilde:

"Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik. Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik.