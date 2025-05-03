Bahçeli’den Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı: Ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmişti

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayımladı.
"ÜLKENİN BARIŞ VE HUZUR DOLU GELECEĞİNE KİLİTLENMİŞTİK"
Bahçeli'nin başsağlığı mesajı şu şekilde:
"Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik. Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÖNDER'E ARMAĞAN OLACAK"
İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü Merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."