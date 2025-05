Bakan Güler: Türkiye, oldubittiye kesinlikle izin vermeyecek

"KIBRIS BARIŞ HAREKATI BARIŞ VE İSTİKRARIN ANAHTARI OLMUŞTUR"

Bakan Güler, Kıbrıslı vatandaşların güvenliği ve huzurunun her zaman öncelikli olduğunun altını çizerek, "Bu bağlamda, yarım asır önce Kıbrıs Türk'ünün maruz kaldığı zulüm ve baskılar karşısında kahraman ordumuzun büyük bir başarıyla icra ettiği Kıbrıs Barış Harekatı; en başta soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, Ada'daki herkes için güvenlik, barış ve istikrarın anahtarı olmuştur. Ayrıca bu harekat; ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'de tarihi hak ve çıkarlarımızın korunma konusundaki kararlılığımızı da açıkça göstermiştir. Garantör ülke sıfatıyla uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde iki aşamada gerçekleştirdiğimiz bu harekatta Türk askerinin üstün yetenekleri emsalsiz kahramanlığı ve fedakarlığı bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır. 39'uncu Piyade Tümenimiz de Ada'ya ilk çıkan birlik olma şerefine nail olmuştur. Bu kapsamda Barış Harekatı'nın her iki aşamasında da kahramanca bir mücadele sergilemiş bu uğurda şehitler vermiştir. O tarihten bu yana Kıbrıs'ta önemli görevler üstlenen Komutanlığımız; Ada'daki diğer unsurlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenliğinin güvencesi durumundadır" dedi.