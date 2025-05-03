Bakan Güler: Türkiye, oldubittiye kesinlikle izin vermeyecek

"KIBRIS TÜRK HALKININ EŞİT ULUSLARARASI STATÜSÜNÜ TEYİT ETMEYEN HİÇBİR ÇÖZÜM FORMÜLÜ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin tarih boyunca Akdeniz'e yön veren güçlerden biri olduğunu ifade eden Güler, "Bugün de bu coğrafyada tarihi sorumluluğunu sürdürecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve kendi çıkarlarının korunması için uluslararası hukuka bağlı olarak sahip olduğu tüm hakları kararlılıkla kullanacaktır. Yeri gelmişken bir kez daha vurgulamak isterim ki Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teyit etmeyen hiçbir çözüm formülü asla kabul edilemez. Bu kapsamda muhataplarımızı artık; miladı dolmuş statükocu ve provokatif söylemleri bir kenara bırakmaya, bunun yerine tarihi ve mevcut gerçeklere uygun makul ve mantıklı bir şekilde çözüme yönelmeye davet ediyoruz. Hem Kıbrıslı Türklerin hem de Rumların müreffeh geleceği ve Ada'da kalıcı huzur ve barış iklimi için en ideal yolun bu olacağı muhakkaktır. Sonuç olarak Türkiye; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik, barış ve istikrar için Ada'da bulunmaya ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edecektir.