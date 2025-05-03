Başkan Erdoğan’dan KKTC çıkarması! Külliye açılışı, TEKNOFEST...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 9 aylık bir aylık aranın ardından bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. Başkan Erdoğan Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına desteğini yineleyecek. Ada'da iki devletli çözüm vizyonuna ilişkin mesajlarını Lefkoşa'dan verecek..
ERSİN TATAR İLE BİR ARAYA GELECEK
Başkan Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek. Görüşmede Kıbrıs davasının ele alınacağı öğrenilirken ayrıca lider ikili ilişkileri ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirecek..
KURDELEYİ BAŞKAN ERDOĞAN KESECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 639 bin 475 metrekarelik alanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesi hayata geçirildi.
TOKİ'DEN KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NE İLİŞKİN PAYLAŞIM
📌 Egemenliğin ve millet iradesinin simgesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi— TOKİ (@Toki_Kurumsal) May 3, 2025
➡️ 188.000 m² toplam alan
➡️ 25.210 m² büyüklüğüne sahip Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası
➡️ 20.010 m² büyüklüğüne sahip Cumhuriyet Meclisi Binası
➡️ Makam odaları
➡️ Kabul,… pic.twitter.com/blwHxqZ2DA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.
TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, külliyenin 188 bin metrekare toplam alana, 25 bin 210 metrekare KKTC Cumhurbaşkanlığı ve 20 bin 10 metrekare Cumhuriyet Meclisi hizmet binalarına sahip olduğu belirtildi.
Ayrıca, makam odaları, kabul, toplantı ve konferans salonları, kütüphane ve yemek salonlarının da yer aldığı kaydedildi.
Paylaşımda, külliyenin KKTC'nin bağımsızlığının, özgürlüğünün ve güçlü devlet olduğunun simgesi olacağı vurgulanarak, "Proje hayırlı uğurlu olsun. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün hizmete açıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bakan Kurum'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi paylaşımı: Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video