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Giriş Tarihi: 3.5.2025 11:09 Son Güncelleme: 3.5.2025 11:16

Başkan Erdoğan'dan KKTC çıkarması! Külliye açılışı, TEKNOFEST...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 9 ay aranın ardından KKTC'de gidiyor. Yoğun bir gündemle yapılacak ziyarette Erdoğan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılacak. Ardından Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.

Başkan Erdoğan’dan KKTC çıkarması! Külliye açılışı, TEKNOFEST...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 9 aylık bir aylık aranın ardından bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. Başkan Erdoğan Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına desteğini yineleyecek. Ada'da iki devletli çözüm vizyonuna ilişkin mesajlarını Lefkoşa'dan verecek..

ERSİN TATAR İLE BİR ARAYA GELECEK

Başkan Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek. Görüşmede Kıbrıs davasının ele alınacağı öğrenilirken ayrıca lider ikili ilişkileri ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirecek..

ERDOĞAN TEKNOFEST KKTC'Yİ ZİYARET EDECEK

Başkan Erdoğan, Lefkoşa ziyareti kapsamında TEKNOFEST'e de katılacak. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde gençlere hitap edecek.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verecek.

KURDELEYİ BAŞKAN ERDOĞAN KESECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 639 bin 475 metrekarelik alanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesi hayata geçirildi.

TOKİ'DEN KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, külliyenin 188 bin metrekare toplam alana, 25 bin 210 metrekare KKTC Cumhurbaşkanlığı ve 20 bin 10 metrekare Cumhuriyet Meclisi hizmet binalarına sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca, makam odaları, kabul, toplantı ve konferans salonları, kütüphane ve yemek salonlarının da yer aldığı kaydedildi.

Paylaşımda, külliyenin KKTC'nin bağımsızlığının, özgürlüğünün ve güçlü devlet olduğunun simgesi olacağı vurgulanarak, "Proje hayırlı uğurlu olsun. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün hizmete açıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakan Kurum'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi paylaşımı: Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video

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Başkan Erdoğan'dan KKTC çıkarması! Külliye açılışı, TEKNOFEST...
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