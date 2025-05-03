Birincilerin birincisi SABAH’a konuştu unutulmaz bir andı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 26-27 Nisan'da Gaziantep'te düzenlenen "10'uncu Uluslararası Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Birinciler Birinciliği" yarışmasının ödül töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Yarışmada farklı yıllardan dünya birincileri yarışırken, ödülleri ise birinci olarak Türkiye'den Adem Bilgetay, ikinci olarak Fas'tan Abdelbassed Ouarach, üçüncü olarak Mısır'dan Ahmed Mohamed Ali Elsayed aldı. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alan Bilgetay, daha önceki yıllarda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Türkiye birinciliği ve dünya birinciliği elde ettiğini belirterek, "Bu yarışmanın farkı, yarışmacıların farklı yıllarda dünya birinciliklerinin olmasıydı. Ödülümü Sayın Cumhurbaşkanımızdan almak benim için unutulmaz bir andı" ifadelerine yer verdi.