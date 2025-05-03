Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan Özgür Özel’e “su fiyatı” eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özel, bir süre önce Manisa'da su fiyatlarının Konya'dan ucuz olduğunu öne sürmüştü. Bu iddiaya yanıt Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan geldi.

"SU GİBİ YALANLAR SÖYLEMEYİ BIRAKIN"

Altay, sosyal medya hesabından Özel'e yanıt vererek, "Özel kurusıkı atıyor" dedi. Altay şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'da su Konya'dan Ucuz' dediniz, YALAN! Konya'da 15 metreküp kullanan bir aile 528 lira öderken aynı kullanım Manisa'da 617 lira. Yine kendinizi ters köşe ettiniz. Artık 'su gibi yalanlar' söylemeyi bırakın, zira bizde musluktan sadece doğruluk akar."