Öztürk’ün duruşması 20 Mayıs’a ertelendi

Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı, ABD'de 25 Mart'ta gözaltına alınan ve Louisiana'daki bir gözaltı merkezinde tutulan Rümeysa Öztürk'ün vizesinin iptaline yönelik karara ilişkin duruşmanın 20 Mayıs 2025 tarihine ertelendiğini açıkladı. Anadolu Ajansı'na konuşan Başkonsolos Akıntı, ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün son durumuna ilişkin bilgi verdi. Akıntı, "Rümeysa Öztürk ile çeşitli kereler telefonla ve yüz yüze görüşerek, devletimizin yanında olduğunu belirttim" ifadesini kullandı. DIŞ HABERLER