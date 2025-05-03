Selçuk Bayraktar: Türk savunma sanayii dışa bağımlılığı yüzde 20’lere düştü

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile TEKNOFEST KKTC'de bulunan stantları gezdi. Alandaki etkinlikleri inceleyen Bayraktar, DHA'ya TEKNOFEST KKTC'yi ve Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarısını değerlendirdi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise kadın istihdamındaki gelişmeleri ve KADEM standında yer alan 'İnovasyonda Kadın' projesini anlattı.

"YARIN VE SONRAKİ GÜN ÇOK DAHA YOĞUN OLACAKTIR"

TEKNOFEST'in büyük bir coşkuyla kapılarını açtığını belirten Bayraktar, "İkinci gün de benzer şekilde devam ediyor. Biraz hava muhalefeti vardı. Yarın ve sonraki gün çok daha yoğun olacaktır. Sabahın erken saatleri trafik açısından çok daha olumlu bir festival deneyimi yaşatacağını değerlendiriyorum. Girişlerde yer yer sıkışmalar olabiliyor. Özellikle dün oldu. Tüm dost ve kardeş coğrafyaları, tüm milletimizi TEKNOFEST'e bekliyoruz. Sabahın erken saatleri çok daha uygun" diye konuştu.