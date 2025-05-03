Sırrı Süreyya Önder’den geriye bu sözler kaldı! Canlı yayında anlatmıştı: ’Ufak ufak menzilin gözükmesi demek...’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder için hastane açıklama yaptı.



Sırrı Süreyya Önder'in vefatı ile ilgili hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Süreyya Önder, 15.04.2025 tarih ve saat 22.41'de şuuru kapalı, solunum ve kadriyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı ) ve yoğun tıbbı tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.