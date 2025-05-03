SON DAKİKA | Başkan Erdoğan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’nde konuşuyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KKTC'de muhteşem bir teknoloji rüzgarı estiren gençlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyduğumu özellikle bilmenizi isterim. Ada'nın her metrekaresinde izimiz, silinmez hatırlarımız var. Yüzyıllardır buradaydık, yine buradayız. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Nice asırlar burada olmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs Türkünün dışa bağımlılığını azaltıyoruz. Nice yatırım, eser ve hizmet aydınlık yarınlarımıza giden yolda birer kilometre taşıdır. Kıbrıs'a elektriği de getireceğiz. KKTC'nin ihtiyaçlarını gidermiş olacağız.

KKTC'de kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkan, karşısında bizi bulur. Biz bunun mücadelesini çok verdik.