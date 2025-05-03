Sosyal medya toplum yapısını hedef alıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyanın toplum yapısını hedef aldığını ve ailelerin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Sanal bahis ve kumar girdabında varını yoğunu kaybetmiş beyinler görmek istemiyorsak, alkol ve madde bağımlılığını bertaraf etmekte kararlıysak, bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan açıklamalar şöyle oldu:

Yeşi-lay Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde kuruldu. Ülkemizin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. Yeşilay bağımlılığın her türlüsü ile mücadele ediyor. Sinsi oyunlar Yeşilay ile akamete uğratıldı. Yeşilay öncü ve ufuk açıcı roller üstleniyor. Caydırıcı önlemler alıyoruz. Bu konuda büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. İlgili bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız güçlü bireyler yetiştirmek için seferberlik ruhuyla çalışıyor.

Emniyet güçlerimiz, zehir tacirlerine ve suç şebekelerine göz açtırmıyor. 2024'te 48 bin 590 uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yeşilay başta olmak üzere STK'larımızın birçoğu da aynı şekilde yüksek bir vazife şuuruyla çalışmalarını sürdürüyor. Her alanda yoğun bir çaba içindeyiz. Bağımlılıkla mücadelede fedakârca çalışan her bir kardeşime buradan teşekkür ediyorum.

İnternet ve sosyal medya içeriklerinin toplum yapımızı hedef aldığı bir dönemde ailelerimiz de çok dikkatli olmalıdır. Sanal bahis ve kumar girdabında varını yoğunu kaybetmiş beyinler görmek istemiyorsak, alkol ve madde bağımlılığını bertaraf etmekte kararlıysak, LGBT gibi sapkın akımlar yeni kuşağı zehirlemesin istiyorsak bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz. Öte yandan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.