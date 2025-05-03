TBMM’de başkanlık seçimi süreci başlıyor

Başkanlık için bir yasama döneminde 2 seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi 2 yıl, ikinci devre için seçilenin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

Buna göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin sona ereceği 7 Haziran'dan 10 gün öncesine denk gelen 28 Mayıs'ta 28. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için süreç başlayacak.

Adaylar, 28 Mayıs'tan itibaren 5 gün içinde TBMM Başkanlığına bildirilecek. Bu sürecin ardından TBMM Genel Kurulu, 5 gün içerisinde toplanarak gizli oyla seçim yapacak.