Türkiye’nin böyle bir politikası yok

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı:

TÜRKİYE ÖNEMLİ KATKI VERDİ: Mart başında Lazkiye ve civarındaki olaylarında mezhep çatışması ihtimali ortaya çıkmıştı, burada Türkiye hem yönetimin bu tür güvenlik sorunlarını aşması ve istikrarı sağlaması hem de bu tür olası mezhep ayrımcılığı oluşturabilecek politikaların engellenmesi yönünde olumlu katkıda bulundu. Olayların yatışmasında bizim bu tavrımızın da etkili olduğu kanaatindeyiz...

TÜRKİYE'NİN BÖYLE POLİTİKASI YOK: (Filistinlilerin göç ettirileceği ve bunların Hatay'a yerleştirileceği iddiası) Türkiye'nin böyle bir politikası bulunmamaktadır, Filistinlilerin Türkiye'de yerleştirilmesi ya da bahsi geçen şehrimizde yerleştirilmesi diye bir politikamız yoktur. 7 Ekim'den bu yana 93 yeni Filistin kökenli vatandaşımızın olduğu anlaşılmaktadır.

AB ZARAR VEREMEZ: Orta Asya ülkelerinin Kıbrıs Kesimi'yle artan angajmanları konusunda Türkiye ve KKTC olarak hassasiyetlerimizi en güçlü şekilde aktardık. AB'nin bu kardeş ülkelerle ikili ilişkilerimize ve Türk Devletler Teşkilatı (TDT) bünyesinde Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik çalışmalarımıza zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Bizim bölgeye yaklaşımımız ve politikalarımız bölge dışı aktörler gibi konjonktürel gelişmelere dayanmıyor. Bu anlamda, önümüzdeki dönemde hem KKTC'ye ilişkin olarak hem de bizim TDT'yle ilişkilerimiz anlamında girişimlerimize devam edeceğiz. Dışişleri Komisyonu Gabon ile ticaret anlaşmasını kabul etti. Gabon'da ham petrolün yanı sıra dünyanın en büyük yenilenebilir su rezervlerinden birinin bulunduğunu belirten Duran, "109 milyon dolarlık ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

OKTAY: ZÜL SAYIYORUM

DIŞIŞLERI Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Falyalı olayında kendisine yönelik iddialar için, "Bunların gündeme taşınması tesadüf değil diye düşünüyorum. Olmayan bir şeyle ilgili çıkıp, 'Böyle bir şey yoktur' demenin bile zül olduğunu düşünüyorum" dedi.