Uzlaşma yoksa çalışmayız

İzmir'de Konak Belediyesi'ne bağlı MERBEL A.Ş. şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem-Sen arasında bir süredir devam eden ve 1580 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. İşverenin son verdiği yüzde 24.16'lık teklif de işçiler tarafından kabul görmedi. Buna bir de maaşların eksik ve gecikmeli yatırılması eklenince işçiler dün tam gün iş bırakıp sokağa indi. Maaşlarının tam ve zamanında yatırılmasını talep eden işçiler sık sık slogan atıp Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'yu protesto etti.

MAZERET DEĞİL ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

Belediyede örgütlü sendika yaptığı açıklamada TİS görüşmelerinin sürdüğünü, anlaşma sağlanamaması durumunda Konak Belediyesi'ne bağlı Merbel şirketinde çalışan 1580 işçinin 7 Mayıs'ta iş bırakıp greve çıkacağını hatırlattı. Karabağlar Belediyesi'nde imzalanan toplu iş sözleşmesine atıfta bulunan işçiler bugüne kadar işverenin sunduğu teklifin Karabağlar'da altına imza atılan zam oranına bile ulaşamadığına dikkat çekti. Görüşmelerin devam ettiğini belirten işçiler "Bizler nasıl işimizin gereğini yapıp gece gündüz demeden çalışarak hizmet üretiyorsak işveren de üstüne düşen sorumlulukları yerine getirip insanca yaşayabileceğimiz bir ücretin altına imza atmalı. Bizler mazeret değil çözüm istiyoruz. Belediye başkanlık makamı mazeret değil çözüm üretme makamıdır. Eğer ilerleyen günlerde anlaşma sağlanmazsa eylemlerimiz artarak devam edecek" dedi.