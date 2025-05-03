Yavru vatan Kıbrıs’ta TEKNOFEST coşkusu

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de ziyaretçilerini ağırlıyor. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor. Festivali ilk gününde 62 bin kişi ziyaret etti. 4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan festivalde yer alan 116 stantta, teknoloji temalı etkinlikler öğrenciler ve gençlerle buluşturuluyor.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ BU FESTİVALDE

Festival kapsamında yerli ve milli hava araçlarıyla uçuş gösterileri de gerçekleştiriliyor Organizasyonda, teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekâtı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuluyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.





DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER DE ALANDA YER ALDI

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliği de kentteki 30 depremzede öğrenciyi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla festivale götürdü. Festival alanını gezen öğrenciler, projeleri inceledi, uçuş gösterilerini izledi. TÜGVA İl Başkanı Mehmet Emin Sağanak, yazılı açıklamasında, Hataylı gençlerin organizasyon sayesinde hem moral bulduğunu hem de milli teknoloji hamlesini yakından gözlemleme fırsatı yakaladığını belirtti. Sağanak, öğrencilerin gezide Kıbrıs'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini de göreceğini kaydetti.

LİSELİ MUCİTLER AKILLI YATAK GELİŞTİRDİ

TEKNOFEST kapsamındaki Sosyal İnovasyon Yarışması'nda mücadele eden ortaokul öğrencileri, geliştirdikleri akıllı yatak sistemiyle hastalarda oluşabilecek yatak yaralarının önüne geçiyor.

RUM KESİMİNDE DİKKATLER TEKNOFEST'TE

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basını, 4 Mayıs'ta sona erecek TEKNOFEST ve festivalde verilen mesajların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye ilişkin destek mesajlarını yakından takip ediyor. Kathimerini Kıbrıs gazetesi, Türk savunma sanayii ürünlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı festivalde KKTC'de sergilendiğine işaret etti. TEKNOFEST'in havacılık, uzay ve teknoloji konularında dünyada düzenlenen "en büyük festival" olduğuna dikkat çekilen haberde, insansız hava aracı (İHA) gibi yerli savunma sanayii ürünlerinin festivalde sergilendiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta TEKNOFEST'e katılımının beklendiği ifade edilen haberde, bu katılımın "Kıbrıs meselesinin de ötesine geçerek bölgeye bir mesaj verdiği" kaydedildi.

GAZİLER TEKNOFEST'İ ZİYARET ETTİ

TEKNOFEST'in 2. gününde Kıbrıs Barış Harekâtı gazileri alanı ziyaret etti. Gaziler, ilk olarak Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA önünde fotoğraf çektirdi. Uçağı yakından inceleyen gaziler, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile bir araya geldi. Stantları gezen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da çocuklarla yakından ilgilendi.

TURKUVAZ STANDINDA HATIRA FOTOĞRAFI

KKTC Teknofest'te Turkuvaz Medya standı da büyük ilgi gördü. Turkuvaz Medya'ya bağlı markaların yer aldığı stantta fotoğraf çektiren katılımcılar, basılı fotoğraflarını saniyeler içinde alarak anıları arasına ekledi.





KKTC'NİN KALBİNE TÜRKİYE MÜHRÜ

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin azametini tüm dünyaya belgeleyecek tarihi bir eser daha adaya kazandırılıyor. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ilk etabı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılacak. Dev proje, iç ve dış detaylarıyla hayranlık uyandırıyor.

639 BİN METREKARE ALAN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesi, 639 bin 475 metrekarelik alanda planlandı. Binada, cumhurbaşkanlığı makamı, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul resepsiyon salonu, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor.